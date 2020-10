Nadef: obiettivo disegno di riforma fiscale è ridurre prelievo su lavoro e su redditi medi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di riforma fiscale verrà calibrato con l’obiettivo di semplificare e ridurre il prelievo sul lavoro e, in particolare, sui redditi medi che, finora, hanno beneficiato solo parzialmente degli interventi di riduzione delle imposte degli ultimi anni. Lo si legge nel rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, allegato alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2020 (Nadef). Gli obiettivi di semplificazione - è scritto nel testo - favoriranno inoltre il raggiungimento di una maggior trasparenza del sistema. L’attività di riordino terrà conto delle conseguenze in termini di efficienza economica, di efficacia, di equità e dei costi amministrativi, anche in relazione ai possibili programmi di spesa che perseguono finalità sovrapponibili con quelle delle spese fiscali oggetto di riordino. A tale scopo - conclude il rapporto programmatico - verrà rafforzata ulteriormente la base conoscitiva in materia di spese fiscali (confronto e sovrapposizione con programmi di spesa, microsimulazioni, analisi sull'incidenza territoriale e settoriale). (Rin)