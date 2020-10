Ue: Parlamento approva proposta meccanismo per proteggere stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha approvato oggi con 521 voti favorevoli, 152 contrari e 21 astensioni la sua proposta per un meccanismo dell'Unione europea volto a proteggere e rafforzare la democrazia, lo stato di diritto e i diritti fondamentali. Lo si apprende dal Parlamento europeo che ha spiegato che il testo sottolinea le preoccupazioni dei deputati per "l'ascesa e il radicamento di tendenze autocratiche e illiberali", ulteriormente aggravate dalla pandemia di Covid 19, nonché dalla "corruzione, dalla disinformazione e dall'appropriazione dello Stato" in diversi paesi Ue. Si afferma inoltre che l'Ue non dispone degli strumenti necessari per affrontare una "crisi senza precedenti e crescente dei suoi valori fondanti", insieme all'incapacità del Consiglio di "compiere progressi significativi nelle procedure in corso ai sensi dell'articolo 7", elemento che sta "consentendo un continuo allontanamento dai valori". Per proteggere efficacemente l'ordinamento giuridico dell'Unione europea, i diritti fondamentali dei suoi cittadini e la sua credibilità internazionale dal deterioramento dei valori dell'articolo 2, i deputati propongono uno strumento permanente, basato su fatti comprovati, che si applichi in modo equo, obiettivo e giusto a tutti gli Stati membri nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il nuovo "Ciclo di monitoraggio annuale" dovrebbe contemplare aspetti preventivi e correttivi, basati su raccomandazioni specifiche per paese, con scadenze e obiettivi legati a misure concrete, tra cui le procedure ai sensi dell'articolo 7, i procedimenti di infrazione e la condizionalità di bilancio. La proposta del Parlamento consoliderebbe i meccanismi esistenti, come la recente relazione sullo Stato di diritto nell'Unione europea. I deputati attenderanno che la Commissione presenti una proposta legislativa sulla base di questa risoluzione. (Beb)