Bolivia: Procura chiede rinvio a giudizio dell'ex presidente Morales per presunta frode elettorale

- Il Procuratore generale della Bolivia, Alberto Morales Vargas, ha presentato oggi alla stampa un memoriale d'accusa dove afferma di aver raccolto sufficienti prove che dimostrerebbero una presunta frode elettorale commessa dal governo dell'ex presidente Evo Morales nelle elezioni presidenziali del 20 ottobre del 2019. A partire dalle informazioni raccolte nel memoriale il procuratore esorta quindi il Pubblico ministero generale a imputare l'ex presidente insieme a diversi ministri e funzionari del suo governo. "Siamo giunti alla conclusione che ci sono indizi e prove sufficienti che dimostrano la frode elettorale", ha affermato Morales Vargas. Secondo il procuratore generale, che in Bolivia è l'organo preposto alla difesa degli interessi dello Stato in ambito giuridico, la magistratura inquirente sta quindi ritardando eccessivamente il rinvio a giudizio degli imputati. "Che aspetta il pubblico ministero? Non ci sono ragioni logiche per continuare a rimandare il processo", ha detto Vargas. (segue) (Brb)