Bolivia: Procura chiede rinvio a giudizio dell'ex presidente Morales per presunta frode elettorale (3)

- Tra le prime azioni intraprese dal nuovo procuratore lo scagionamento di eventuali responsabilità dello stesso ministro degli Interni Murillo nell'inchiesta sul presunto acquisto irregolare di equipaggiamento delle forze di sicurezza per la quale è attualmente indagato. Si tratta di un'ipotesi "assurda", aveva affermato Morales Vargas. Il nuovo procuratore affermava quindi di aver visionato in un solo giorno i documenti dell'inchiesta avviata dal suo predecessore, José Maria Cabrera, e di ritenere che ad ogni modo si trattava di questioni "inerenti alla sicurezza interna dello Stato". Le affermazioni di Morales Vargas rafforzano secondo il destituito Cabrera l'ipotesi che la sua rimozione fosse motivata dalla volontà di seppellire un'indagine che coinvolge pesantemente l'attuale governo ad interim. "Siamo in un processo di recupero della democrazia, si tratta di un passo indietro (...) Murillo andrebbe esonerato immediatamente dato che non ha potuto spiegare nessuna delle circostanze che lo coinvolgono", ha affermato per parte sua Cabrera. (Brb)