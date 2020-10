Indonesia: 400 arresti durante le manifestazioni contro la riforma del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di polizia dell'Indonesia hanno effettuato 400 arresti nel corso delle manifestazioni di protesta seguite alla proclamazione di tre giorni di sciopero nazionale contro la riforma del lavoro approvata dal parlamento nazionale. Lo riporta il "National Post". Molti manifestanti erano dotati di molotov e armi da taglio. Nella giornata di oggi si sono tenute proteste in 12 città diverse del Paese, in cui sono stati coinvolti più di 3 mila manifestanti tra lavoratori e studenti. Le autorità di Bandung, nella provincia di Giava occidentale, hanno bloccato le strade che portano al palazzo parlamentare e al municipio della città, dopo che nella giornata di ieri ci sono stati scontri diretti tra studenti e polizia in tenuta antisommossa. Edy Sumardi, portavoce della polizia a Banten, nell'isola di Giava, ha dichiarato oggi, 7 ottobre, che 14 lavoratori sono stati arrestati nella provincia ad ovest di Giacarta. Un secondo portavoce della polizia ha annunciato l'arresto di nove persone a Bandung, nella provincia di Giava Occidentale. La Polizia ha annunciato la sorveglianza rafforzata di stabilimenti industriali e università in vista di ulteriori proteste. (segue) (Fim)