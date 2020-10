Indonesia: 400 arresti durante le manifestazioni contro la riforma del lavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione della riforma è stata salutata favorevolmente dai mercati: il principale indice azionario della Borsa di Giacarta ha aperto le contrattazioni di oggi in rialzo, e la rupia ha guadagnato sino all'1,28 per cento, la miglior prestazione da un mese a questa parte. Il viceministro delle Finanze indonesiano, Suahasil Nazara, ha dichiarato che la riforma punta a sostenere la comunità imprenditoriale "ad andare avanti e creare molti nuovi posti di lavoro". Le manifestazioni hanno interessato soprattutto le aree industriali attorno a Giacarta, incluse Tangerang e Karawang, sull'isola di Batam, dove hanno sede numerosi stabilimenti di elettronica. Migliaia di persone hanno manifestato anche a Bandung, a Giava Occidentale. Sinora i manifestanti non si sono potuti riunire di fronte al parlamento, come inizialmente programmato dai sindacati: la Polizia ha bloccato i cortei adducendo a giustificazione la necessità di limitare i rischi di contagio legati alla pandemia di coronavirus. I partecipanti alle manifestazioni di oggi hanno indossato per la quasi totalità la mascherina, senza però rispettare le distanze minime tra individui. L'Indonesia deve sfruttare la situazione di crisi causata dalla pandemia di coronavirus per rilanciare la prima economia del Sud-est asiatico tramite una radicale opera di riforma, che rafforzi la sicurezza alimentare ed energetica e la capacità di processamento delle materie prime nel paese. (Fim)