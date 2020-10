Imprese: Marchesini (Confindustria), 4.0 è nuovo modo di fare industria che va rilanciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operato del governo precedente sul 4.0 è stato talmente negativo da convincere gli imprenditori che non ci sia più, ed è per questo che noi come Confindustria stiamo chiedendo all’attuale esecutivo di rilanciarlo su grande scala. Così Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria per le filiere e le medie imprese, intervenuto oggi alla seconda giornata del convegno “Made in Italy: il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid” organizzato dal Sole 24 Ore e dal Financial Times. “Il 4.0 non deve essere inteso come una nuova tecnologia ma come un modo diverso di fare industria, che ci spinge a fare ciò che gli altri non sanno fare: dobbiamo lavorare per stimolare le imprese rafforzandone la cultura e sollecitando il governo a prendere nuovi provvedimenti in questo campo”, ha detto. (Ems)