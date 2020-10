Germania: coronavirus, divieto di alloggio per chi proviene da zone a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di contrastare il crescente numero di contagi da coronavirus in Germania, Laender e governo federale hanno concordato di istituire un divieto di alloggio per chi si muove all'interno del paese. Le persone che provengono da aree dalle zone a rischio non potranno essere ospitate nelle strutture ricettive come hotel, pensioni e ristoranti a meno che non dispongano di un test per la Sars-Cov2 con esito negativo, effettuato non più di 48 ore prima dell'arrivo. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, una zona è considerata a rischio se vi sono stati registrati più di 50 nuovi contagi ogni 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni. Quattro Laender, tra cui Berlino, attualmente non intendono emettere divieti di alloggio. (Geb)