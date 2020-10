Coronavirus: Sergio Dompé, servizi sanitari essenziali anche per la vita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha evidenziato una serie di criticità, rafforzando la percezione di quanto l’accesso ai servizi sanitari e la copertura complessiva sul fronte salute siano elementi essenziali nella nostra vita anche economica. Così Sergio Dompé, presidente e amministratore delegato del Gruppo Dompé, intervenuto oggi alla seconda giornata del convegno “Made in Italy: il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid” organizzato dal Sole 24 Ore e dal Financial Times. “Lo sapevamo già, ma non avevamo ancora toccato con mano la misura in cui questo aspetto può impattare sull’economia nazionale: in una situazione come questa ritengo che il Pil non sia un misuratore sufficiente, dal momento che consuma in termini pratici e non da un’idea chiara della produzione associata al consumo”, ha spiegato, sottolineando quanto la crisi sia un’opportunità per ripartire con modelli diversi in materia, ad esempio, di sanità, sistema ospedaliero e presidi territoriali. “Mai come adesso abbiamo la necessità di rivedere le priorità dei sistemi paese e sanitari, e le industrie devono attrezzarsi in tal senso”, ha concluso. (Ems)