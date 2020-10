Coronavirus: Gelmini (FI), scontro a distanza Sileri-Cts è agghiacciante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "lo scontro a distanza fra il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e il Comitato tecnico-scientifico (Cts) è semplicemente agghiacciante. Al di là del merito, della ragione e dei torti - continua la parlamentare in una nota -, un Paese che rinnova lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio sulla base di valutazioni di un Comitato contestato da un membro del governo, è un Paese allo sbando. Come possono i cittadini confidare nelle scelte dell'esecutivo con queste premesse?". (Com)