Sport: Fontana a Monza incontra presidente Vero Volley, esperienza molto positiva

- "Un'esperienza molto positiva, con un insieme di persone che lavorano per mantenere quelli che sono i veri valori dello sport". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio fontana, al termine della visita alla Candy arena di Monza, dove ha incontrato la presidente di Vero Volley, Alessandra Marzari. Al momento di lavoro - fa sapere una nota di Regione Lombardia - hanno partecipato vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, e l'assessore allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi. Insieme a loro il vicepresidente del Consorzio, Monica Re, e diversi rappresentanti del mondo industriale e accademico vicini alla realtà di Monza. "Sono molto felice di questo proficuo scambio di opinioni con il presidente Fontana e con gli esponenti della sua giunta - ha commentato la presidente Marzari - e auspico ci siano più occasioni di confronto per incontrare chi in Regione si occupa di sport, in particolar modo da parte di tutte le società del territorio che rappresentano un'eccellenza". "Il piano Lombardia ci piace molto - ha continuato - credo sia davvero molto bello lavorare insieme su progetti comuni". "La Brianza è terra di sport a tutti i livelli - ha chiosato l'assessore regionale Cambiaghi - e, oltre alle società che rappresentano un punto di riferimento a livello regionale e nazionale, siamo impegnati a sostenere e promuovere anche le attività delle piccole società sportive che costituiscono un punto di riferimento fondamentale per le comunità dei territori". (com)