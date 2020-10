Maltempo: Fornaro (Leu), subito piano nazionale salvaguardia territorio con fondi Recovery plan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali, Federico Fornaro, intervenendo nell'Aula della Camera sulle comunicazioni del ministro dell'Ambiente Sergio Costa sul dissesto idrogeologico, ha osservato che "tra Liguria e Piemonte ogni anno si abbatte un evento alluvionale. Eventi che lasciano danni ingenti e perdite di vite umane. Non possiamo purtroppo più pensare a questi eventi come eventi straordinari". Per il parlamentare, "occorre cambiare approccio e fermare il dissesto del territorio. E' necessario che il nostro Paese si doti di un piano nazionale di salvaguardia del territorio fondato su accordi di programma di bacino e finanziato con i fondi del Recovery plan. Bisogna coinvolgere tutti gli attori istituzionali (Stato, Regioni, Province e Comuni) - ha concluso l'esponente di Leu - e metterli nelle condizioni di intervenire e di programmare interventi in maniera più rapida ed efficace". (Rin)