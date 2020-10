Krighizistan: parlamentari aprono procedura di messa in stato d'accusa per il presidente Jeenbekov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di parlamentari dell'opposizione in Kirghizistan ha aperto una procedura per la messa in stato d'accusa del presidente Sooronbay Jeenbekov nel contesto della crisi politica che in questi giorni sta scuotendo il Paese centrasiatico. Lo ha fatto sapere Kanybek Imanaliev, deputato del partito di opposizione Ata-Meken, tra i firmatari della mozione. "Alcuni dei parlamentari hanno firmato l'impeachment. Si tratta di una procedura molto complicata, ma possiamo dire che è partita", ha dichiarato il deputato. Migliaia di persone sono tornate in piazza oggi a Bishkek per chiedere “politici puliti per il nuovo governo” dopo le violente proteste che nei giorni scorsi hanno spinto la Commissione elettorale centrale (Cec) ad annullare i risultati delle elezioni legislative del 4 ottobre. I manifestanti si sono riuniti davanti alla sede del governo e nella centrale piazza Ala-Too e hanno chiesto a gran voce la nomina come primo ministro dell’imprenditore Tilek Toktogaziev. Respinta, invece, l’ipotesi (sostenuta dal Consiglio supremo, il parlamento monocamerale nazionale) di affidare la guida del nuovo esecutivo all’oppositore Sadyr Japarov, liberato dal carcere solo alcune prima nel quadro dei disordini post-elettorali. Quest’oggi anche l’autoproclamato Consiglio di coordinamento popolare, animato da diversi partiti dell’opposizione, ha fatto sapere che non riconoscerà un governo ad interim guidato da Japarov e ha reso noto di voler assumere il potere da sé. Rimasto isolato dalle dimissioni del governo del premier Kubatbek Boronov, rassegnate ieri sera, il presidente Jeenbekov ha invitato le parti a dialogare dicendosi pronto a mediare. Si è trattato del secondo comunicato del capo dello Stato dall’inizio della crisi politica. Attualmente Jeenbekov si trova in località sconosciuto e il rischio che diventi il terzo presidente kirghizo essere destituito nel giro di 15 anni si fa sempre più reale. (segue) (Res)