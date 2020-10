Imprese: Sergio Dombé, industria farmaceutica abbia coraggio di fare un passo indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria farmaceutica deve avere il coraggio di fare un passo indietro: l’esigenza di interconnettere i mondi della scienza, della ricerca clinica e della produzione farmaceutica è tale da rendere necessaria una visione d’insieme. Così Sergio Dompé, presidente e amministratore delegato del Gruppo Dompé, intervenuto oggi alla seconda giornata del convegno “Made in Italy: il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid” organizzato dal Sole 24 Ore e dal Financial Times. “Vinceremo se sapremo dare soluzioni ai bisogni che oggi non sono soddisfatti, ed è questo il contratto che l’industria farmaceutica ha con il pubblico: dobbiamo vincere tutti insieme”, ha detto. (Ems)