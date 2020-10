Whirlpool: sindacati, governo dia seguito a promesse elettorali e convochi tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da troppo tempo stiamo sollecitando invano la convocazione di un incontro con Whirlpool al tavolo del Ministero dello Sviluppo economico". La richiesta in una nota firmata da Uilm-Uil, Fim-Cisl e Fiom-Cgil: "Durante la campagna elettorale numerosi esponenti della maggioranza di primissimo piano hanno rassicurato i lavoratori, del fatto che l’interessamento del governo avrebbe ostacolato la chiusura del sito di Napoli; ma a queste promesse fatte in piazza non è seguita nessuna azione concreta e nemmeno la convocazione del tavolo di confronto". Quindi i sindacati hanno spiegato: "Il 31 ottobre, data fissata dalla multinazionale americana per la cessazione della attività produttiva nella fabbrica partenopea di lavatrici, si avvicina inesorabile e non abbiamo ancora visto varato alcun provvedimento che ostacoli le delocalizzazioni, come pure era stato a più riprese sbandierato, né abbiamo visto alcun spunto di soluzione o straccio di mediazione. Addirittura a più riprese l’atteggiamento ministeriale sembrava volto a demoralizzarci e a farci rassegnare". (segue) (Ren)