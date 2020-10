Whirlpool: sindacati, governo dia seguito a promesse elettorali e convochi tavolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fim-Csil, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno spiegato: "Non è ammissibile che la politica in piazza dica una cosa e ai tavoli istituzionali faccia l’opposto. I lavoratori di Napoli e più in generare della Whirpool di tutta Italia non possono più aspettare e chiedono conto del rispetto di un accordo sottoscritto non solo con l’azienda ma con lo stesso Ministero dello Sviluppo economico, accordo che Whirlpool non deve poter violare impunemente. Per questo chiediamo urgentemente un tavolo di confronto e prima ancora chiediamo al governo di varare provvedimenti concreti in grado di influire sulla trattativa, troppe volte annunciati e mai fatti, nonché di darci conto dell’interlocuzione con la proprietà americana che a quest’ora vogliamo augurarci che finalmente sia avvenuta". Infine la conclusione della lettera inviata dai sindacati sull'annosa vicenda: "Naturalmente a Whirlpool ribadiamo che la chiusura di un sito continuerà a comportare mobilitazioni dell’intero gruppo". (Ren)