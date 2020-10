Nepal: il Pradesh 5 sceglie il nome Lumbini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea legislativa del Pradesh 5, uno degli Stati del Nepal, ha scelto per lo Stato il nome Lumbini e come capitale Deukhuri, nel distretto di Dang. La decisione sulla denominazione è stata votata ieri all’unanimità, dopo un lungo processo: il nome era stato raccomandato a dicembre da una commissione speciale appositamente incaricata quasi sedici mesi prima di formulare delle proposte. Sulla capitale non è stato raggiunto un consenso unanime: la scelta di Deukhuri è stata sostenuta dal Partito comunista del Nepal (Ncp) e osteggiata dal Congresso nepalese (Nc), all’opposizione, ed è passata con 69 voti favorevoli e 13 contrari. Inoltre, per spostare l’amministrazione da Butwal, la capitale provvisoria, ci vorranno anni: le sedi del governo e dell’assemblea statale rimarranno a Butwal finché Deukhuri non sarà dotata delle infrastrutture necessarie. (segue) (Inn)