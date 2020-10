Nepal: il Pradesh 5 sceglie il nome Lumbini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la riforma costituzionale del 2015, il Nepal ha acquisito un assetto federale: il paese himalayano si articola in sette Stati. Il compito di denominare le nuove entità spetta alle assemblee statali, elette alla fine del 2017. Tuttavia, diversi capi dei governi statali hanno esplicitamente dichiarato di non avere fretta, per vari motivi: sia perché sono state considerate prioritarie altre questioni; sia perché, soprattutto in alcuni Stati, la scelta del nome è apparsa subito complicata a causa delle rivalità tra un territorio e l’altro. A quasi tre anni dall’insediamento delle assemblee statali, quindi, ci sono ancora due Stati che non hanno deciso come chiamarsi: nel Pradesh 1 c’è un accordo sulla capitale, ma non sul nome; nel Pradesh 2 lo stallo riguarda entrambe le scelte. (segue) (Inn)