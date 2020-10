Nepal: il Pradesh 5 sceglie il nome Lumbini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo a prendere l’iniziativa, invece, è stato il Pradesh 6, a nord-ovest del paese himalayano, che ha scelto il nome Karnali e ha posto la sua capitale a Birendranagar. Il centrale Pradesh 4, dopo il lavoro di un’apposita commissione e la votazione dell’aula, ha adottato la denominazione di Gandaki e ha scelto come capoluogo Pokhara. Anche l’occidentale Pradesh 7 si è affidato al lavoro preliminare di una commissione e alla fine è stato deciso il nome Sudurpashchim mentre la scelta della capitale è caduta su Godawari. L’assemblea legislativa del Pradesh 3, a Est del paese, ha scelto come nome Bagmati e come capitale Hetauda. (Inn)