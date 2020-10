﻿Difesa: Tofalo, in DL Rilancio importanti provvedimenti comparto Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato esaminato e votato oggi in Commissione Difesa della Camera il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. "Il Decreto Legge contiene importanti provvedimenti per il Comparto Difesa. Sono soddisfatto per questo importante traguardo raggiunto dal Dicastero", sono le parole del sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo che ha preso parte ai lavori. "Abbiamo stabilizzato 145 unità del Genio campale dell'Aeronautica Militare. Inoltre, è prevista l'assunzione di 315 tecnici per l'Arsenale di Taranto. Si tratta di disposizioni che stanno molto a cuore al Ministero, sempre attento a valorizzare e riconoscere il grande impegno del personale civile del Dicastero". Per quanto riguarda la retribuzione del personale impiegato nell'operazione Strade Sicure, Tofalo evidenzia che "Le risorse per il pagamento degli straordinari fino a un tetto massimo di 40 ore al mese per ciascuno dei 7.050 unità del contingente di 'Strade Sicure', per il periodo dal 16 ottobre al 31 gennaio, sono risorse aggiuntive rispetto a quelle già presenti nel decreto che prevede la copertura degli straordinari fino al 15 ottobre per l'intero contingente attualmente impiegato pari a 7803 unità, 7.050 del contingente iniziale più altre 753, incremento di personale deliberato in sede del cosiddetto DL Rilancio. L'emendamento, quindi, assicura la copertura degli straordinari dal 16 ottobre al 31 dicembre per 7.050 unità poiché l'impiego di ulteriori 753 unità scade il 15 ottobre e non è stato, al momento, prorogato". (Rin)