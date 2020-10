Calcio: Santillo (M5s), interrogazione al governo sul caso Juve-Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Santillo ha proseguito: "È evidente che nonostante siano stati elaborati dei protocolli ad hoc da parte della Figc insieme al comitato tecnico Scientifico, ci sono dei vuoti da colmare per evitare il ripresentarsi di situazioni simili, in cui ci sono stati degli addetti ai lavori, pubblici ufficiali, vertici federali, che invece di ordinare il rispetto della legge e dei provvedimenti dell'autorità sanitaria locale, hanno richiesto ad una squadra di scendere in campo, pena la possibile punizione della sconfitta a tavolino e della penalizzazione di un punto in classifica". Quindi ha concluso: "Per questo motivo, insieme ad altri 15 miei colleghi, ho presentato un'interrogazione ai Ministri dello Sport e della Salute per capire quali provvedimenti intendano prendere per tutelare sempre la salute all'interno delle società sportive, nonché per chiarire il valore delle ordinanze dell'Azienda Sanitaria Locale rispetto al protocollo amministrativo reso per il calcio professionistico". (Ren)