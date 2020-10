Finlandia: carica di primo ministro ricoperta per un giorno dalla sedicenne Aava Murto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carica di primo ministro della Finlandia è stato ricoperto per un giorno dalla sedicenne Aava Murto. L'iniziativa dell'esecutivo di Helsinki rientra nel programma lanciato dall'organizzazione Plan International, che intende promuovere i diritti dei bambini e l'eguaglianza di diritti per le ragazze in tutto il mondo. Murto ha detto di voler concentrare il suo lavoro "sulle opportunità per le ragazze più vulnerabili di beneficiare della tecnologia", come riferisce un tweet del governo finlandese.(Sts)