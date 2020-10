Milano: 12 nuovi Giusti onorati da oggi nel Giardino Virtuale al Monte Stella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Onorare i Giusti del passato senza abbassare lo sguardo sui rischi per la dignità umana che si annidano nel presente”. È questo il monito lanciato dal presidente di Gariwo Gabriele Nissim, durante la cerimonia che si è tenuta oggi al Giardino dei Giusti di Milano per ricordare i nuovi Giusti del Giardino Virtuale, l’estensione multimediale di quello presente al parco del Monte Stella. La cerimonia doveva essere tenuta a marzo in concomitanza con la Giornata dei Giusti dell’umanità, ma è stata posticipata a causa della pandemia. “Approfittiamo di questi grandi esempi di coraggio civile per ricordare due grandi emergenze internazionali verso le quali lanciamo un allarme rivolto alle istituzioni e alla società civile: la guerra nel Nagorno Karabakh, che vede in pericolo la popolazione di origine armena, e le repressioni in Bielorussia, dove centinaia di manifestanti pacifici sono stati arrestati per aver protestato contro il regime”, ha spiegato Gabriele Nissim. (segue) (Com)