Alitalia: Mulè (FI), governo sta facendo morire compagnia per virus 'poltronite'

- Alitalia è con l'acqua alla gola, dolosamente zavorrata da un governo che litiga su come spartirsi le poltrone del Cda della newco. Lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Le parole del commissario straordinario Leogrande rivelano la clamorosa incapacità dell'esecutivo al quale sono stati richiesti altri 150 milioni per non far morire la compagnia dopo i 200 già incassati a settembre. Il disperato appello di Leogrande affinché con urgenza il governo smetta di litigare sulle poltrone inchioda Palazzo Chigi alle sue responsabilità: dopo la scellerata scelta di nazionalizzare Alitalia, adesso si sta facendo morire la compagnia per il virus peggiore della peggior politica e cioè la "poltronite", aggiunge. (Rin)