Alitalia: Carrara (FI), Vestager fustiga governo Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia, rimarca che "da due anni i governi Conte non riescono a trovare soluzione per l'Alitalia. Ora la vicepresidente della Commissione Ue e responsabile della concorrenza, Margrethe Vestager, fustiga il governo ribadendo che senza discontinuità tra vecchia gestione e nuova Alitalia i contributi pubblici vanno restituiti. Nel valutare terrà conto della nuova composizione dell'azienda, dei nuovi asset e dei dipendenti". In una nota Carrara prosegue: "A questo punto siamo molto preoccupati per il futuro della compagnia visto che ad oggi il governo non riesce a trovare l'accordo sulle nomine del futuro Cda impedendo il decollo della newco, il commissario straordinario taglia aerei, collegamenti e scali, e per oltre 6800 dipendenti si protrae la cassa integrazione di altri undici mesi". (Com)