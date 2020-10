Roma: Rosati (Lega), drive-in municipio VIII vicino asilo nido, disagi e preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Preoccupazione e disagi per la vicinanza con un asilo nido, punto di riferimento in zona ubicato nella stessa via del centro per i tamponi a pochi numeri civici di distanza. Lunghe code che partono dalle primissime ore del mattino e genitori in difficoltà nell'accompagnare i loro figli al nido, dal momento che le ore di maggior affluenza alla asl di via Odescalchi coincide con l'ingresso all'asilo". Lo dice la capogruppo Lega del Municipio Roma VIII, Raffaella Rosati. "Un Drive-in a pochi passi da un asilo con file di macchine dalle sette del mattino che impediscono l'accesso alla scuola oltre che a mettere a repentaglio l'incolumità degli stessi bambini che lo frequentano, impedisce il passaggio di tutte le altre macchine - spiega Rosati -. Il municipio spieghi come intende gestire questa situazione, non solo migranti e strutture ex uffici occupate senza controlli, ora un centro Covid in prossimità di una scuola per l'infanzia, ma non dovrebbero stare in luoghi isolati? Tutto ciò dimostra un'intollerabile leggerezza nella gestione di questa emergenza", conclude. (Com)