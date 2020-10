Dopo il carcere in Iraq i "Beatles" dello Stato islamico sono in viaggio verso gli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due terroristi di cittadinanza britannica, facenti parte dello Stato islamico (Is), sarebbero in questo momento in viaggio verso gli Stati Uniti, dopo essere stati detenuti presso un carcere gestito dalle autorità militari statunitensi in Iraq. Alexanda Kotey ed El Shafee Elsheikh, i due accusati, avrebbero negato qualsiasi coinvolgimento nelle accuse di aver contribuito alla morte di alcuni ostaggi britannici e americani in Iraq e Siria nel 2014 attraverso esecuzione diffusa poi via social media.Gli uomini sono stati privati della propria cittadinanza britannica, e il trasferimento verso gli Usa sarebbe stato possibile in seguito alla condivisione di alcune prove giudicate fondamentali per la loro incriminazione da parte dell'intelligence britannica con la propria controparte statunitense, a seguito della rassicurazione che non sarebbero stati condannati a morte, pena non prevista nell'ordinamento britannico. I due, insieme al cosiddetto "Jihadi John", erano stati rinominati "Beatles" proprio a causa del proprio accento britannico.(Rel)