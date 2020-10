Milano: De Corato, in orari critici Comune metta presidi fissi o cartello "linea pericolosa" su 90/91

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune di Milano prenda una volta per tutte una decisione: nelle ore più critiche o mette dei cartelli che recitano 'linea pericolosa' per mettere in guardia i passeggeri o predispone un presidio fisso della Polizia Locale su ogni mezzo di questa tratta". Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, in merito alla violenta rapina avvenuta ieri sera alla fermata di viale Jenner della 90/91. "Mentre Sala dichiara la sua paura per il covid - prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia - i milanesi, oltre a quella, hanno anche quella per la delinquenza", visto che "ormai questa linea è diventata zona franca per sbandati e delinquenti". "Ringrazio la Polizia che è intervenuta riuscendo ad arrestare il rapinatore. Con il centrodestra era attivo il Nucleo Tutela Trasporto Pubblico che contava 50 agenti impegnati a garantire la sicurezza sui mezzi di Atm. Oggi – conclude De Corato - questo nucleo conta una decina scarsa di agenti e quelli che abbiamo tutti i giorni sotto agli occhi sono i risultati".(Com)