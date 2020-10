Umbria: Pastorelli (Lega), stanziati contributi a fondo perduto per tassisti e guide turistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega mantiene le promesse: stanziati contributi a fondo perduto per taxisti e guide turistiche in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19". Lo ha affermato il capogruppo della Lega all’Assemblea legislativa dell’Umbria, Stefano Pastorelli: "Lo avevamo promesso ed era un impegno che mi ero preso personalmente. Grazie al lavoro in sinergia della Lega con l’assessore Michele Fioroni e la presidente Donatella Tesei, abbiamo mantenuto la nostra parola. La giunta regionale ha stanziato 900mila euro destinati alle attività delle guide e degli accompagnatori turistici, alle attività di trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente (indipendente dal numero di autorizzazioni), alle imprese di bus turistici. Sviluppumbria provvederà all’emanazione dell’avviso e all’indicazione delle modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo". Pastorelli ha concluso: "Con lo stanziamento di questi fondi andremo ad aiutare delle categorie di lavoratori in sofferenza a causa della pandemia e completamente dimenticati dal governo Pd e 5 Stelle alla pari di altri settori" (Ren)