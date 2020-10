Italia-Marocco: incontro Di Maio-Bourita alla Farnesina, focus su Libia e relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia e dialogo inter-libico a Bouznika, cooperazione multilaterale, relazioni bilaterali, rapporti economico-commerciali: questi gli argomenti al centro dei colloqui tenuto oggi alla Farnesina tra il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e l’omologo marocchino, Nasser Bourita. Lo ha reso noto il dicastero degli Esteri italiani via Twitter. La missione del capo della diplomazia marocchina avviene a un anno di distanza dalla visita del ministro degli Esteri italiano Di Maio in Marocco. Nel novembre del 2019, infatti, il titolare della Farnesina aveva sottoscritto nel paese nordafricano una Dichiarazione congiunta per istituire un partenariato strategico multidimensionale tra Roma e Rabat. Il Marocco è infatti un paese strategico per l’Italia, in ragione della sua crescita economica e per le numerose opportunità per le nostre imprese in termini di investimento: attualmente, sono presenti nel paese nordafricano circa 250 aziende italiane. Non va dimenticata, inoltre, la folta comunità dei marocchini in Italia: 422.980 residenti su oltre 5 milioni di stranieri nel 2019, prima comunità di cittadini extracomunitari. Una comunità che sale al 13,7 per cento di tutti gli stranieri che sono diventati italiani se si aggiungono coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana: oltre un milione e 340 mila persone, stando ai dati Istat aggiornati al 2018. Per quanto riguarda la crisi in Libia, il Marocco sta portando avanti il dialogo politico inter-libico che riunisce le delegazioni dell’Alto Consiglio di Stato di Tripoli e della Camera dei rappresentanti di Tobruk nella città di Bouznika. Proprio ieri, 6 ottobre, è stata annunciata un’intesa in Marocco sui criteri e sui meccanismi di occupazione delle “posizioni sovrane”, previste dall'articolo 15 dell'Accordo politico libico concluso nel dicembre 2015 a Skhirat. Si tratta in particolare delle sette principali istituzioni del paese come la Banca centrale della Libia; l'Ufficio di revisione; l'Autorità di controllo amministrativo; l'Autorità per la lotta alla corruzione; l'Alta Commissione Elettorale Nazionale; la Corte suprema; il Procuratore generale. (Res)