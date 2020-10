Covid: Ferrara (M5s), da Pd solo allarmismi su conferenza in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece di creare allarmi con notizie inesatte sull'evento dell'associazione stampa estera di oggi in Campidoglio il Pd farebbe bene a ricordarsi di quando il loro segretario in emergenza Covid andava a fare aperitivi in giro per Milano. Tutto il resto sono chiacchiere". Lo scrive in un tweet il consigliere del M5s in Campidoglio, Paolo Ferrara, commentando una nota del Partito democratico capitolino inerente allo svolgimento di una conferenza stampa stamattina in sala della Protomoteca contemporaneamente alla sanificazione di Palazzo Senatorio. (Rer)