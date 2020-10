Golf: l'azzurro Molinari torna in campo al Children Open di Las Vegas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Francesco Molinari ritorna in campo dopo una pausa di sette mesi. Disputerà lo Shriners Hospitals for Children Open, in programma dall'8 all'11 ottobre sul tracciato del Tpc Summerlin, a Las Vegas in Nevada". Lo ha reso noto la Federazione italiana Golf in una nota: "Si era fermato il 12 marzo scorso, insieme a tutto il Pga Tour, quando il The Players Championship era stato stoppato dopo il primo giro per l'emergenza sanitaria. Poi il lungo lockdown e una scelta di vita, lasciare Londra per trasferirsi a Los Angeles, dopo aver pensato in un primo tempo a San Francisco". E ancora: "Molinari prova e riprendere la strada che l'aveva portato fino a uno straordinario 2018 pieno di soddisfazioni con punte eccelse l'essere stato il primo italiano a vincere un major (Open Championship) e la grandissima prova nella Ryder Cup di Parigi dove diede all'Europa vincente cinque punti in cinque incontri, impresa mai riuscita prima a un giocatore del team continentale".(Ren)