Spagna: ministro Montero annuncia abrogazione legge del 2015 che impedisce aborto a minori

- La Spagna abrogherà la legge organica sull'interruzione di gravidanza del 2015 approvata dall'allora esecutivo del Partito popolare, per "garantire il diritto di tutte le donna di decidere liberamente del loro corpo e della loro maternità" e per assicurare l'accesso alle migliori tecniche contraccettive e a un'efficace educazione sessuale. Lo ha affermato oggi la ministra dell'Uguaglianza, Irene Montero, spiegando che l'obiettivo principale è sostenere la libertà per tutte le donne di abortire eliminando l'obbligo per i minori di 17 anni di età di avere il consenso dei genitori. La legge nuova legge che l'esecutivo intende approvare stabilisce la possibilità di abortire gratuitamente durante le prime 14 settimane di gravidanza o in casi eccezionali, valutati da un comitato clinico, fino alla 22ma se c'è grave rischio per la vita o la salute della donna o gravi anomalie nel feto. (Spm)