India-Australia: incontro ministri Esteri, esaminati progressi partnership strategica globale (2)

- Il summit tra il premier indiano, Narendra Modi, e l’omologo australiano, Scott Morrison, che si è tenuto il 5 giugno, ha avuto come esito nove documenti, tra cui due dichiarazioni congiunte: quella che ha elevato la relazione da partnership strategica a partnership strategica globale e quella sulla visione condivisa per la cooperazione marittima nell’Indo-Pacifico. La lista comprende, inoltre, un accordo per il sostegno logistico reciproco, un accordo attuativo sulla cooperazione nelle scienze e tecnologie per la difesa e un accordo quadro per la cooperazione tecnologica per la sicurezza informatica. Di rilievo anche il memorandum d’intesa sull’estrazione e la lavorazione di minerali strategici. Completano l’elenco i protocolli di cooperazione nell’istruzione e formazione, nella gestione delle risorse idriche e nella pubblica amministrazione. L’Indo-Pacifico costituisce un pilastro della relazione tra India e Australia, che oltre che nel Quad sono coinvolti in formati trilaterali col Giappone e con l’Indonesia. (Inn)