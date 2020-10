Sardegna: approda in Consiglio regionale vertenza lavoratori Aras (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tali soluzioni, inoltre, come ha riferito alla commissione un sindacalista, hanno già fatto registrare il parere negativo dei commissari liquidatori di Aras, formalizzato in una lettera a tutte le parti interessate. Una posizione che mi ha lasciato perplessa, ha commentato la responsabile degli Affari generali, perché in questo momento così difficile non è opportuno rivolgere all'esterno messaggi negativi, prima di aver individuato una "strada" giuridicamente percorribile per risolvere il problema. Dagli interventi dei sindacalisti confederali ed autonomi è emersa la forte preoccupazione per la sorte dei lavoratori, duramente provati da una vertenza della quale non si intravede la fine. Alcune sigle hanno annunciato il ricorso alle vie legali per la tutela dei loro diritti, altri hanno insistito sulla necessità di trovare soluzioni di transizione in attesa della pronuncia del Tar, altri ancora hanno rivolto un appello al Consiglio regionale per una "leggina" di emergenza. (Rsc)