Milano: Lega, faremo ostruzionismo contro riforma elezione municipi

- La Lega annuncia un "grande ostruzionismo" contro la modifica dell'articolo 97 dello Statuto del Comune di Milano in discussione da oggi nell'Aula di Palazzo Marino, che riforma il sistema di elezione dei municipi, prevedendo un secondo turno di ballottaggio. "Come Lega denunciamo il fatto che nel momento in cui si vuole cambiare il sistema elettorale dei municipi, forse bisogna ripensare i municipi: se un municipio non può esprimere parere sulle ciclabili o mettere il veto sull'apertura di una moschea, forse vanno ripensate le funzioni e poteri del municipio", ha detto il commissario cittadino del Carroccio, Stefano Bolognini. "La maggioranza, per avere un ritorno elettorale, pensa semplicemente a fare una riforma che porterà ad avere il secondo turno per i municipi: una cosa assurda, dato che il secondo turno non è previsto nemmeno per i Comuni piccoli ed è costosissimo", ha denunciato il consigliere comunale e regionale Massimiliano Bastoni, annunciando che "oggi noi faremo un grande ostruzionismo, perché riteniamo che questa sia una mancanza di rispetto delle promesse fatte da Sala è dalla precedente giunta, che ci avevano detto che l'elezione del presidente era una prima riforma, ma poi la riforma vera non c'è mai stata". "Questo cambiare le regole del gioco - ha osservato la consigliera comunale ed europarlamentare della Lega, Silvia Sardone - fa capire che hanno paura di perdere i municipi, perché una volta eletto Sala se n'è fregato delle periferie. Per Sala fuori dai bastioni non esiste nulla". (segue) (Rem)