Milano: Lega, faremo ostruzionismo contro riforma elezione municipi (2)

- "I cittadini delle periferie non sono di serie b, hanno pari diritti", ha aggiunto la consigliera comunale Laura Molteni, invocando "più servizi e meno poltrone". Alla protesta della Lega fuori da Palazzo Marino hanno partecipato anche i due presidenti di municipio leghisti, Samuele Piscina (Municipio 2) e Paolo Guido Bassi (Municipio 4). "Lo sgarbo che si fa con questa riforma non è tanto ai municipi, ai consiglieri e ai presidenti, ma alla città, dove la funzione degli organismi decentrati è fondamentale. Si è trascorso cinque anni a discutere su come riformare il regolamento dei municipi e l'unica cosa che arriva in porto è una modifica del sistema elettorale, che non è mai stata chiesta, nemmeno dalla sinistra, e che soprattutto ai milanesi non interessa", ha osservato Bassi. "Sala a inizio mandato diceva che i municipi erano una priorità, ma i poteri i municipi non li hanno mai visti. Forse sarebbe una cosa positiva per i cittadini se i poteri fossero gestiti da chi conosce il territorio e non da chi sta seduto in un ufficio. Chiediamo al sindaco di occuparsi veramente dei poteri dei municipi e occuparsi di una vera riforma dei municipi", ha aggiunto Piscina. Oggi la Lega ha organizzato anche presidi di consiglieri e presidenti fuori da ogni sede municipale "perché - ha spiegato Bolognini - gli è ancora impedito di fare i Consigli in sede". (Rem)