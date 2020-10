Bielorussia: ministro Esteri lituano, Tikhanovskaya cerca dialogo e Russia emette mandato d'arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esponente dell’opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, insiste per dialogare con la Russia e Mosca emette un mandato d’arresto nei suoi confronti. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri lituano, Linas Linkevicius, commentando la notizia secondo cui il nome di Tikhanovskaya è stato inserito nella lista dei ricercati del ministero dell’Interno russo. Strano, davvero non sanno dove si trova? L'interrogatorio per loro è l'unica forma di dialogo conosciuta?”, ha scritto sarcasticamente Linkevicius. (Sts)