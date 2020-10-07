إيطاليا تشارك في الحدث الافتراضي لأسبوع الفضاء قبل إكسبو

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- في حدث افتراضي، شاركت إيطاليا في فعاليات "أسبوع الفضاء قبل إكسبو"، وهو حدث لمدة يومين نظمه إكسبو دبي 2020 من أجل الاحتفال بالأسبوع المخصص للفضاء، وذلك بعد عام واحد من انطلاق إكسبو 2020 الذي سيقام في دبي ابتداءً من أكتوبر العام المقبل.وتحدث، في الفعاليات التي جاءت عبر الفيديو كونفرانس، وكيل رئاسة المجلس المسؤول عن سياسات الفضاء ريكاردو فراكارو، والمفوض العام لإيطاليا لإكسبو دبي 2020، باولو جليسنتي، مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا في ميلانو جوزيبي سالا، فضلاً عن ماريا كريستينا دي سانكتيس من المعهد الوطني للفيزياء الفلكية اناف.من جهته، قال فراكارو إن إكسبو 2020 دبي سيكون أحد الأحداث الكبرى بعد فيروس كورونا، موضحاً كيف ظهرت أهمية التقنيات الرقمية والبيانات التي تكشف القوة الكبيرة للابتكار خلال فترة الوباء.وأضاف فراكارو أن الابتكار والاستدامة هما أساس اقتصاد الفضاء، موضحاً أن إكسبو سيكون منصة لتقييم التقدم الذي يحرزه القطاع وتقديم العمل الكبير بواسطة التعاون على المستوى العالمي بين الحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث ووكالات الفضاء، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.وأكد أن إيطاليا ستعرض في دبي التقنيات الجديدة لسلسلة إمداد الفضاء مع شركة ليوناردو العملاقة للدفاع والفضاء الذي سيقدم الساعة الذرية لنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية الأوروبي جاليليو وأداة مهمة إكسو مارس 2022 حيث ستكون إيطاليا بطلة.في غضون ذلك، عرض خلال الحدث فيديو من إنتاج شركة ليوناردو بعنوان "الجمال هو الزخم" والذي بدوره يتحدث عن جمال التكنولوجيا كإلتقاء بين الإبداع والشغف.وفي إكسبو دبي 2020 سيتمكن الزوار حصرياً من رؤية التدريبات الفضائية التي صممتها شركة ليوناردو لمهمة إكسو مارس 2022. هذه الأله قادره على حفر نحو مترين في سطح المريخ حيث لا يوجد نشاط بيولوجي يتم تدميره بواسطة الإشعاع الكوني، وهو ما يسمح بأخذ عينات من التربة سيتم تحليلها للبحث عن علامات الحياة على "الكوكب الأحمر".جدير بالذكر أن شركة ليوناردو تعمل في قطاع الفضاء حيث تغطي السلسلة الكاملة لقيمة القطاع من خلال الأنشطة عبر مشروعين مشتركين تم إنشاؤهما مع تاليس، والتي تشكل "تحالف الفضاء" (ليوناردو بنسبة 67 % وتاليس 33 %) وتاليس ألينيا سبيس (تاليس 67 % وليوناردو 33 %).كما تعد ليوناردو مساهم صناعي في شركة أفيو الرائدة في مجال قاذفات الفضاء وقطاع الدفع للمركبات الفضائية. كما تلعب ليوناردو دورًا مهمًا في برامج الفضاء الدولية الرئيسية بما في ذلك كوبرنيكوس و بريزما وروزيتا.بالإضافة لذلك، بإمكان شركة ليوناردو توفير تطبيقات من مراقبة الأرض إلى الاستشعار عن بعد ظواهر الغلاف الجوي والنظم البيئية، فضلاً عن استكشاف الفضاء و بعثات الملاحة والاتصالات السلكية واللاسلكية والتجارب في المدار. (نوفا)