Nadef: Upb, validate previsioni per 2020-2021 ma con significativi fattori di rischio

- Il Consiglio dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) ha validato le previsioni tendenziali relative all’andamento dell’economia per gli anni 2020-2021, che ipotizzano una variazione del Pil reale negativa per nove punti percentuali per l’anno corrente, e positiva per il 5,1 per cento nel 2021, pur sottolineando la presenza di significativi fattori di rischio. Lo si apprende dalla lettera di validazione del quadro macroeconomico tendenziale della Nota di aggiornamento del Def, pubblicata oggi sul sito dell’Upb. “Tenuto conto dell’incertezza che caratterizza le previsioni, la plausibilità del quadro macroeconomico tendenziale della Nadef 2020 è stata valutata sulla base di intervalli di valori accettabili per le singole grandezze che lo compongono”, si legge nel documento. (Com)