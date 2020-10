Aerospazio: Profumo (Leonardo), nel comparto civile abbiamo vantaggio della diversificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo è presente anche nel comparto dell’aerospazio civile, anche se costituisce appena il 10 per cento del nostro fatturato mentre ben più consistente è la componente governativa. Così l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, intervenuto oggi alla seconda giornata del convegno “Made in Italy: il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid” organizzato dal Sole 24 Ore e dal Financial Times. “Nel settore dell’aeronautica civile, in crisi anche a causa della pandemia, abbiamo comunque un vantaggio grazie alla nostra rilevante diversificazione in termini di aree di attività”, ha spiegato, sottolineando che la componente governativa contribuisce invece a stabilizzare il comparto. (Ems)