Aerospazio: Fraccaro, si è aperta nuova era dell’esplorazione lunare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta una nuova era dell’esplorazione lunare in vista di quella su Marte, e su questo fronte l’Italia ha competenze straordinarie. Così il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri Riccardo Fraccaro, intervenuto oggi alla seconda giornata del convegno “Made in Italy: il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid” organizzato dal Sole 24 Ore e dal Financial Times. “Grazie alla spinta degli Stati Uniti questo comparto è tornato in auge, e abbiamo la possibilità di svolgere un ruolo da leader, trascinando l’industria e generando un ritorno economico importante”, ha spiegato, sottolineando come il settore spaziale sia in grado di “attirare in Italia cervelli da tutto il mondo grazie alle nostre competenze”. Con riferimento all’accordo recentemente firmato tra Italia e Usa per il programma Artemis, il sottosegretario ha parlato di una “pietra importante nel quadro di un percorso dove l’Italia è stata il primo paese europeo a siglare un’intesa del genere”. (Ems)