Aerospazio: Fraccaro, guida italiana dell’Esa dipenderà da capacità di fare squadra

- La possibilità di vedere un astronauta italiano sulla Luna, o di vedere la candidata italiana Simonetta Di Pippo alla guida dell’Agenzia spaziale europea (Esa) dipenderà dalla nostra capacità di fare squadra come paese: ma credo che tali obiettivi si possano raggiungere. Così il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri Riccardo Fraccaro, intervenuto oggi alla seconda giornata del convegno “Made in Italy: il rilancio dell’economia italiana nel mondo post Covid” organizzato dal Sole 24 Ore e dal Financial Times. (Ems)