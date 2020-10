Casa: Ardu (M5s), procede iter per risoluzione vicenda alloggi ex Armellini a Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massima attenzione per la vicenda delle case popolari ex Armellini ad Ostia che ospitano oltre mille famiglie in immobili in fitto passivo della società Moreno estate srl. È quanto assicura in un post su Facebook il presidente M5s della commissione Patrimonio di Roma, Francesco Ardu, che stamattina ha tenuto una seduta sul tema per fare "il punto della situazione con gli uffici, con l’assessore al patrimonio Valentina Vivarelli e con la presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo. L'amministrazione - spiega Ardu - ha avviato un accordo di collaborazione per l'elaborazione di perizia di stima degli immobili direttamente con l'Agenzia delle entrate, incaricata di determinarne il valore. Prosegue inoltre il tavolo con la Prefettura di Roma e le attività a seguito degli indirizzi dati dall’Aula con la mozione 122 del 2018. Il costante coordinamento con il Municipio X - aggiunge - consente un aggiornamento continuo della cittadinanza sulle attività messe in campo dall'amministrazione, anche per quanto riguarda i sopralluoghi dell'Agenzia delle entrate rallentati negli ultimi mesi a causa dell'emergenza Covid-19. Tutti elementi fondamentali - conclude Ardu - nell'individuazione della strada da percorrere che porti alla soluzione migliore nell'interesse dei cittadini". (Rer)