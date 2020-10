Libia: D’Incà, “non confermata alcuna richiesta di scambio per i pescatori”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indiscrezioni di stampa su presunte richieste di scambio dei pescatori italiani fermati in Libia con quattro cittadini libici condannati in via definitiva in Italia “restano, ad oggi, né confermate né in alcun modo formalizzate”. Lo ha detto oggi il ministro dei Rapporti per il Parlamento, Federico D'Incà, intervenendo all’interrogazione a risposta immediata sul fermo dei pescherecci di Mazara del Vallo a Bengasi. “Sono quindi otto gli italiani coinvolti. L’8 settembre sono stati trasferiti in un centro della polizia, dove sono trattenuti in stato di fermo. Pur in assenza di capi d’accusa formali, l’intervento libico appare collegato alla presunta violazione della Zona di Pesca Protetta, un’area di mare estesa fino a 74 miglia dalla costa e proclamata dalla Libia nel 2005. Il 29 settembre, autorità militari di Bengasi avrebbero dichiarato che il caso è passato alla Procura militare, alla luce del fatto che il tratto di mare in cui è avvenuto il sequestro sarebbe considerato zona militare”, ha detto D’Incà. (Asc)