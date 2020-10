Romania: nuovo record nei casi di Covid-19, quasi 3.000 nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore si sono verificati 2.958 nuovi casi di Covid-19 in Romania, un nuovo record dall'inizio della pandemia. Anche il numero dei decessi è in aumento in Romania. In un giorno, 82 persone sono morte di Covid-19. Ad oggi, 7 ottobre, in Romania sono stati confermati 142.570 casi di persone contagiate dal nuovo coronavirus (Covid-19), secondo quanto riferito dal gruppo di comunicazione strategica nel bollettino diramato oggi. Sono 111.564 i pazienti che sono stati dichiarati guariti. Degli 8.303 pazienti ricoverati nelle strutture specializzate, 612 stanno nelle terapie intensive. Finora, su base nazionale, sono stati processati 2.658.071 tamponi, di cui 27.814 nelle ultime 24 ore.(Rob)