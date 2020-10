Turchia: ordinato il sequestro dei beni del giornalista in esilio Can Dundar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale idi Istanbul ha ordinato il sequestro di tutti i beni di Can Dundar, giornalista turco in esilio dichiarato latitante. Lo riferisce il portale d'informazione turco "Ahval". Il tribunale aveva ordinato al giornalista di presentarsi di fronte al giudice entro due settimane, scadenza che Dundar - in esilio volontario in Germania - non ha rispettato. La corte ha ordinato quindi il sequestro di tre proprietà a Istanbul, Ankara e nella provincia di Mugla, nella Turchia meridionale, nonché i conti correnti del giornalista. Dundar è stato condannato nel maggio 2016 a cinque anni e dieci mesi per spionaggio e diffusione di segreti di Stato in quanto aveva contribuito alla copertura de parte del quotidiano "Cumhuriyet" dell'invio di armi verso gruppi jihadisti siriani da parte dell'intelligence turca. La corte di cassazione ha rovesciato la sentenza, portando a una nuova procedura legale. (Tua)