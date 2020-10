Vaccini: Snami Milano, Regione esclude da campagna medici ospedali privati e convenzionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lombardia esclude dalla campagna vaccinale i medici dipendenti degli ospedali privati e convenzionati. È quanto denuncia Snami Milano rimarcando che non esistono “medici di serie B”. Per la vicepresidente del sindacato autonomo Maria Teresa Zocchi, “si ripete, a distanza di qualche mese, la discriminazione che ha colpito i medici di base a cui inizialmente, nel pieno della pandemia Covid 19, non sono stati forniti camici e mascherine, trovandosi costretti a operare ‘a mani nude’ mettendo in pericolo la propria vita”. La decisione che esclude dalla campagna vaccinale antinfluenzale i sanitari dipendenti delle strutture ospedaliere private e private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale “è miope” e “crea - conclude Zocchi - un'inaccettabile disparità di trattamento tra medici, in egual modo impegnati a fronteggiare l'emergenza Covid”. (com)