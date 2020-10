Lombardia: Fontana, al territorio di Monza 125 milioni, di cui 28,5 anticipati a Provincia e Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha partecipato a Monza alla terza tappa di presentazione del 'Piano Lombardia' il programma di investimenti da 3,5 miliardi di euro (per realizzare opere dal valore complessivo di 5,5 miliardi) con interventi da realizzare tra il 2020 e il 2023. I fondi sono destinati al rilancio dell'economia, delle imprese e dei territori che hanno sofferto a causa dell'emergenza Covid. Il tour è partito da un luogo simbolo del territorio, l'Autodromo che ospita il Gran Premio d'Italia di Formula Uno. Il presidente era accompagnato da Fabrizio Sala, vicepresidente della Regione Lombardia e da Martina Cambiaghi, assessore regionale allo Sport e Giovani. "Partiamo oggi da qui, da questo luogo dove si fondono creatività, capacità, forza del lavoro - ha dichiarato il presidente - per incontrare i rappresentanti del territorio e presentare il Piano Lombardia. Il nostro lavoro nasce dai tavoli territoriali, che sono stati preziosi per raccogliere suggestioni, criticità, domande pressanti che giungevano dalle nostre comunità. Abbiamo cercato di dare a tutti i sindaci l'opportunità di scegliere le priorità per i propri territori. Regione Lombardia vuole essere al fianco della Brianza per ripartire". (segue) (Rem)