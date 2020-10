Lombardia: Fontana, al territorio di Monza 125 milioni, di cui 28,5 anticipati a Provincia e Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo permetterci di attendere. Ce lo chiedono i lavoratori e gli imprenditori - ha puntualizzato Fontana - Ho individuato tre parole chiave per rispondere a questa urgenza: ricucire, proteggere e costruire e credo che solo costruendo insieme, in modo congiunto possiamo farcela. La Lombardia ha capacità e risorse per per guidare la ripresa, svolgendo il suo tradizionale ruolo di locomotiva del Paese". "Alla provincia di Monza e Brianza - è entrato nel dettaglio il governatore della Lombardia - vanno complessivamente risorse 125 milioni di euro, dei quali 28,5 milioni di euro ai Comuni e alla Provincia per il finanziamento di opere pubbliche, 97 milioni per progetti di sviluppo del territorio. Con le più recenti misure per lo sviluppo economico, sono state inoltre finanziate decine di imprese e, con i bandi rivolti agli enti locali, altrettanti Comuni hanno potuto usufruire di fondi per la messa in sicurezza e la modernizzazione infrastrutturale". "Cifre - ha sottolineato Fontana - che si aggiungono alle risorse che la Regione aveva messo per l'ordinarietà dei singoli territori". (Rem)